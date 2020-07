Fuoco batterico attacca le piante: agricoltori costretti a bruciare i frutteti (Di lunedì 20 luglio 2020) E' stato creato un sito tutto dedicato alle emergenze fitosanitarie, fitoemergenze.fmach.it dove è possibile trovare molte informazioni, scaricare il volantino e il manifesto aggiornati che sono ... Leggi su today

Trentin0 : Il colpo di fuoco batterico si diffonde in val di Non, Vallagarina e Basso Sarca. Centinaia le aree controllate e 1… - Today_it : Fuoco batterico attacca le piante: agricoltori costretti a bruciare i frutteti - Today_it : Fuoco batterico attacca le piante: agricoltori costretti a bruciare i frutteti - _av0n : Mettere la foto di un incendio perché la malattia delle piante si chiama 'colpo di fuoco batterico' è come annuncia… - AnsaTrentinoAA : Il colpo di fuoco batterico si sta diffondendo in Trentino. Casi registrati anche in Valle di Non, Vallagarina e Ba… -