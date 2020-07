Fughe di migranti contagiati. Cresce la paura in tutta Italia (Di lunedì 20 luglio 2020) Valentina Raffa Le proteste in Sicilia, a Roma e nel Veneziano per l'arrivo di stranieri accusati di diffondere il virus Da Nord a Sud aumenta il malcontento per la gestione dell'accoglienza. Gli sbarchi, in cui si sono registrati numerosi casi accertati di migranti positivi al coronavirus, i trasferimenti degli stranieri su tutto il territorio nazionale e le Fughe dai centri di accoglienza hanno creato fibrillazione per l'intero Stivale. I cittadini temono per la salute, visto che in diverse occasioni i migranti allontanatisi dalle strutture in cui erano ospitati erano in quarantena, e vogliono anche salvaguardare l'economia che non reggerebbe a un altro lockdown. La protesta partita da Amantea in Calabria dopo l'arrivo di 13 migranti affetti da Covid19, sta dilagando a macchia d'olio: Porto Empedocle, terra ... Leggi su ilgiornale

CONA - «Basta! Abbiamo già dato». Del tutto prevedibile, ma non per questo meno decisa, la reazione del sindaco di Cona, Alessandro Aggio, all’ipotesi di una possibile riapertura della ex base militar ...

Sindaco Pozzallo: nessun migrante positivo Covid e nessuna fuga

Pozzallo – “E’ vero invece che questa città sta vivendo serenamente una splendida stagione turistica. Da parecchi giorni alcuni mezzi di informazione riportano notizie di immigrati positivi al COVID-1 ...

