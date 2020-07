Fisco, il direttore delle Entrate: “Riformare le scadenze con tasse mensili e pagamenti automatici”. Misiani: “Proposta interessante” (Di lunedì 20 luglio 2020) Nel giorno in cui quasi 5 milioni di partite Iva sono chiamate al pagamento delle tasse dopo le proroghe degli ultimi mesi dovute alla pandemia, si accende la discussione sulla proposta di riforma avanzata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Ruffini. Nella sua visione del Fisco tratteggiata in un’intervista al Messaggero, Ruffini ipotizza di “cancellare tutto il meccanismo attuale di acconti e saldi” rivoluzionando una volta per tutte il calendario delle scadenze. Come? Attraverso un sistema di tasse mensili (o trimestrali), il cui pagamento avverrebbe in automatico (già comprensivo di compensazioni e crediti). L’obiettivo è quello di rendere più facile la ... Leggi su ilfattoquotidiano

