Europa fiduciosa su un accordo a Bruxelles. A Milano (+1%) strappa Ubi (Di lunedì 20 luglio 2020) Le Borse del Vecchio Continente col fiato sospeso in attesa dell'esito del negoziato fiume tra i Paesi dell’Ue per arrivare a un accordo sul Recovery Fund. Enel (-1,2%) stacca il saldo del dividendo 2019, operazione che ha un effetto tecnico negativo dello 0,32% sull'indice milanese. Spread giù a 155 punti Leggi su ilsole24ore

bizcommunityit : Europa fiduciosa su un accordo a Bruxelles. A Milano (+1%) strappa Ubi #finanzaemercati - CEADE3 : Europa fiduciosa su un accordo a Bruxelles. A Milano (+1%) strappa Ubi @sole24ore - GiusiRusso8 : RT @pinapic: Il negoziato sul #recoveryfund è complesso, parliamo di uno strumento straordinario che permetterebbe di rifondare l’Europa su… - Paogiu : RT @La7tv: #lariachetira @pinapic (PD): 'Sono abbastanza fiduciosa. Ci aspettiamo un accordo robusto, rischia l'Europa. Il tema è rifondare… - AnnickQuemper : RT @pinapic: Il negoziato sul #recoveryfund è complesso, parliamo di uno strumento straordinario che permetterebbe di rifondare l’Europa su… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa fiduciosa

Il Sole 24 ORE

Anni fa, un dirigente pubblico di grande valore, che per tanti anni aveva gestito la complessità dei servizi sanitari regionali, mi disse una frase di quelle che rimangono impresse: “Lei deve capire c ..."So che gli ultimi passi sono sempre i più difficili, ma sono fiducioso: anche se è difficile, anche se sarà importante continuare a lavorare, sono convinto che un accordo è possibile". Lo dice il ...