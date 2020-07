Chris Evans e Ryan Gosling spie nemiche (Di lunedì 20 luglio 2020) Netflix ha recentemente annunciato che la pandemia di Coronavirus ha portato milioni di nuovi abbonati e quindi si ritrova nella felice posizione di potere investire un sacco di soldi in un film zeppo ... Leggi su quotidiano

Il film racconterà lo scontro mortale fra Gentry e un altro agente CIA (Chris Evans), che intende ucciderlo e gli dà la caccia per il mondo intero. Secondo quanto dichiarato da Joe Russo, che si sta ...Il Covid ha fatto la sua parte, ma anche l’estate ci sta mettendo del suo. In questo periodo di lenta ripresa delle produzioni cinematografiche, gli attori, per far parlare un po’ di sé e dei film a c ...