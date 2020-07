Castelli chiedi scusa. L'assedio dei ristoratori a Montecitorio (Di lunedì 20 luglio 2020) Il viceministro Laura Castelli "chieda scusa. Si apre con questo cartello la manifestazione voluta dal neo nato movimento M.I.O. che oggi ha chiamato in piazza Montecitorio un centinaio di persone. Erano in realtà molte di più le adesioni ma la Questura ha dato l'ok per questo numero viste le necessarie norme sul distanziamento da rispettare in era Covid. Ci sono ristoratori, baristi, titolari di esercizi di somministrazione non solo romani ma anche provenienti da altre zone d'Italia. Si sentono abbandonati, dimenticati e ora anche offesi dalle parole della viceministra grillina che invitava loro a esercitare nuove forme di business visto che nulla può essere come prima. “Vero”, le rispondono in piazza “ma forse l'esponente del Governo non lo sa che lo stiamo ... Leggi su iltempo

Ci sono ristoratori, baristi, titolari di esercizi di somministrazione non solo romani ma anche provenienti da altre zone d’Italia. Si sentono abbandonati, dimenticati e ora anche offesi dalle parole ...

