“Bus gratis agli anziani? Meglio darli ai migranti”. L’ennesima sparata di Zanotelli (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma, 20 lug – Da qualche tempo mancavano all’appello le sparate di padre Zanotelli, ma con l’intervista rilasciata un paio di giorni fa al Corriere del Trentino ha recuperato in un sol colpo. Dopo aver «benedetto» le sardine e infangato la memoria dei caduti di Nassiriya il sacerdote più immigrazionista d’Italia – secondo solo all’outsider Biancalani le cui gesta meriterebbero una rubrica settimanale su questa testata – ha voluto metter becco nella decisione della Giunta della Regione autonoma del Trentino riguardo la fruizione gratuita dei mezzi di trasposto pubblico. D’ora in poi, infatti, nella Regione a statuto speciale solo gli anziani over 70, e non più gli extracomunitari, avranno diritto ad usufruire del servizio senza pagare. La qual cosa ha fatto rizzare gli ultimi ... Leggi su ilprimatonazionale

LegaSalvini : 'NIENTE BUS GRATIS AGLI ANZIANI'. PER PADRE ZANOTELLI TOCCA SOLO AI MIGRANTI - riccard08120060 : Ma quale PADRE e PADRE questo bisogna chiarlo PORCO ZANOTELLI LURIDO PEDOFILO SCHIFOSO - Riccardo_criait : RT @Gianmar26145917: Padre #Zanotelli attacca la #Lega e #Fugatti che ha tolto la tessera bus gratis a 1800 #clandestini: “Va lasciata ai… - MarcoSega : RT @Gianmar26145917: Padre #Zanotelli attacca la #Lega e #Fugatti che ha tolto la tessera bus gratis a 1800 #clandestini: “Va lasciata ai… - darpuc72 : RT @Gianmar26145917: Padre #Zanotelli attacca la #Lega e #Fugatti che ha tolto la tessera bus gratis a 1800 #clandestini: “Va lasciata ai… -

