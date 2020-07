Briga si sposa con Arianna Montefiori? In un video arriva l’anello (Di lunedì 20 luglio 2020) Briga si sposa con Arianna Montefiori? La risposta potrebbe essere in un video postato dal cantautore su Instagram. Accanto a lui c'è la sua Arianna, felice di fronte a una torta che celebra il suo 26esimo compleanno. arriva il momento in cui si devono spegnere le due candeline, lei soffia ed ecco arrivare la sorpresa. Mattia Briga fa spuntare una scatolina aperta, la mostra ad Arianna e quest'ultima resta senza parole. Poi l'ex cantante di Amici di Maria De Filippi le siede accanto e le sussurra qualcosa all'orecchio. Lei rimane stupita e nella sua espressione notiamo il crescendo emozionale fino a un sì pronunciato con insistenza. Ciò che Mattia Briga dice alla sua ... Leggi su optimagazine

