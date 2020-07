Aspi: Tajani, 'Stato imprenditore non mi convince, persi due anni' (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Nella vicenda delle concessioni autostradali "si poteva intervenire prima, si poteva intervenire meglio. Si è perso tempo per due anni, abbiamo avuto sempre lo stesso presidente del Consiglio, lo stesso partito di maggioranza relativa, si è aspettato l'ultimo minuto. Io non credo troppo all'intervento dello Stato imprenditore, è una visione che non mi convince perché non ha mai portato a buoni risultati". Lo ha affermato il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5. "Non c'è solo la vicenda di Autostrade, bisogna fare attenzione -ha aggiunto- al messaggio che si dà fuori, si rischia di non far arrivare più investimenti stranieri in Italia perché sappiamo bene che c'è ... Leggi su iltempo

