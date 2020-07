Annullato il Pallone d’oro 2020: è la prima volta nella storia (Di lunedì 20 luglio 2020) “A circostanze eccezionali corrispondono disposizioni eccezionali. Per la prima volta nella sua storia, iniziata nel 1956, il Pallone d’Oro non verrà assegnato nel 2020, a causa della mancanza di condizioni eque sufficienti”. È quanto scrive in una nota France Football, che assegna il premio più prestigioso del calcio mondiale, motivando così la storica decisione dovuta alla pandemia da coronavirus. La rivista francese passa ai diversi motivi che hanno spinto alla decisione: “un anno così unico non può – e non dovrebbe – essere trattato come un anno normale. In caso di dubbio, è meglio astenersi che persistere. Perché il Pallone d’Oro trasmette valori – come ... Leggi su secoloditalia

