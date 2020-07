2 anni di Ronaldo alla Juve: bilancio positivo a metà (Di lunedì 20 luglio 2020) Due anni di Cristiano Ronaldo alla Juventus: impatto positivo del portoghese per ora, però, i trofei scarseggiano nella bacheca Juventina Arrivato nell’estate del 2018, il talento portoghese non ha tradito le aspettative che portava con sé e sta contribuendo alla causa bianconera con i suoi goal anche quest’anno. Il bilancio personale del talento di Funchal è… L'articolo 2 anni di Ronaldo alla Juve: bilancio positivo a metà Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : anni Ronaldo 2 anni di Ronaldo alla Juve: bilancio positivo a metà Corriere Nazionale Pallone d’Oro 2020, edizione annullata: sarebbe stato ancora Messi vs Ronaldo?

L’edizione 2020 del Pallone d’Oro è stata annullata. La rivista France Football ha infatti ritenuto che non si fosse nelle condizioni adatte ad assegnare un trofeo così prestigioso. Sarebbe stata la s ...

Classifica marcatori della Liga vinta con 'soli' 25 goal: non accadeva dal 2007

In più, una Liga che non vede i propri bomber superare le trenta reti dopo anni di caterve di goal a profusione per ... numeri estremamente diversi. Senza Cristiano Ronaldo, senza un Suarez ...

