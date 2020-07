Vince Quartararo su Vinales e Dovizioso, cade Marquez (Di domenica 19 luglio 2020) Il francese Fabio Quartararo inaugura alla grande la stagione 2020 del Motomondiale. Pole e vittoria a Jerez de la Frontera, in occasione del primo Gp stagionale. Per Quartararo anche la prima vittoria in carriera nella MotoGp. Il francese della Yamaha è stato agevolato da un doppio errore di Marc Marquez per imporsi senza grossi problemi su Maverick Vinales (Yamaha) e Andrea Dovizioso (Ducati). Marc Marquez ha dato spettacolo.Prima è stato protagonista di un salvataggio dei suoi quando era al comando, ha rischiato di finire a terra, ma si è tenuto in piedi con il gomito sinistro. Uscito dalla ghiaia al 16esimo giro è partito all'attacco, autore di una prodigiosa rimonta fino alla terza posizione prima di cadere rovinosamente nella stessa ... Leggi su ilfogliettone

