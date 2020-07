Verso una nuova fiscalità per le partite Iva: tasse mensili e automatiche e niente più saldi e acconti (Di domenica 19 luglio 2020) Basta con il fisco fondato sui saldi e sugli acconti , sulle mille scadenze differenziate per tributo, imposta, bollo. E basta con le concentrazioni di versamenti che strozzano le partite Iva. Dall' ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Ansa : Vertice Ue: si va verso una nuova proposta di Michel. Conte intanto incontra Merkel e Von Der Leyen #ANSA… - bonucci_leo19 : Ogni partita è una storia a sé. Punto importante nel lungo percorso che deve portarci verso l’obiettivo. #LB19… - ladyonorato : ????DISASTRO oggi a #Palermo! Una pioggia torrenziale ha battuto la città per qualche ora e questo è ciò che accade… - giusi1975 : @ParticipioPart Sembra sia una ripicca verso la società che ha aumentato i prezzi delle postazioni. Avevo sentito q… - kaylawicks06 : comunque penso che una delle cose più importante da sapere sui ragazzi è che sono delle persone meravigliose che tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Verso una

LA NAZIONE

Una fortissima esplosione, rivoli di fuoco sulla fiancata che dà verso il centro abitato, una grossa colonna di fumo nero in cielo. E tanta paura. Erano da poco passate le cinque questa mattina, ...“Novantesima pole in carriera? Devo pizzicarmi per crederci, ancora non me ne rendo conto”. Lewis Hamilton, almeno a parole, riesce ancora a stupirsi. L’inglese ha centrato un traguardo eccezionale, p ...