Traffico Roma del 19-07-2020 ore 19:30 (Di domenica 19 luglio 2020) Luceverde Roma ancora un buon pomeriggio e Ben ritrovati in studio Marina riccomi a seguito di un incendio è chiusa l’autostrada Roma-fiumicino in corrispondenza di via della Magliana In entrambe le direzioni chiusa anche la stessa via della Magliana tra via delle Vigne via Luigi candoni e tra via Marchetti e via Fosso della Magliana circolazione congestionata ovviamente in tutta la zona i particolari sulla Roma Fiumicino si registrano Code in aumento tra il raccordo anulare via Isacco Newton maggiormente verso il centro città nel quadrante Sud rallentamenti e code a tratti lungo via Pontina tra Pomezia e Castel di Decima ed ancora altre cose invece ben incidente su via Cristoforo Colombo tra via dell’Oceano Pacifico e Viale dell’Oceano Atlantico verso il centro sulla via Aurelia ... Leggi su romadailynews

Roma - Coda A24 Roma-Teramo Coda di 1 km alla barriera di Roma est per traffico intenso.

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 19-07-2020 ore 16:30 RomaDailyNews Capello: 'Inter? Spesi tanti soldi, pensavo vincesse lo scudetto. Lazio? Se Inzaghi si lamenta, possono farlo tutti'

Fabio Capello, ex allenatore, tra le altre, di Juventus e Milan, parla al Corriere dello Sport, della situazione della Serie A, coi bianconeri in vetta e l'Inte ...

Roma, incendio vicino al campo nomadi di via Candoni: evacuato

Nuopvo rogo a ridosso di un campo nomadi a Roma. Incendio nell'area boschiva alle spalle del campo rom di via Candoni. Secondo quanto si è appreso, le fiamme si sono propagate ...

