"Splinter Cell tornerà": il doppiatore Luca Ward conferma nuovamente la rinascita di Sam Fisher (Di domenica 19 luglio 2020) Splinter Cell manca ormai da moltissimo tempo sulle console dei videogiocatori: Ubisoft ha continuato a tenere vivo il ricordo di Sam Fisher tramite piccoli easter egg e cameo in giochi come Ghost Recon, ma ai fan tutto questo non basta.Un nuovo capitolo della serie stealth è ormai d'obbligo dopo anni di carestia, ma la compagnia francese non ha ancora annunciato nulla, limitandosi a ribadire che il franchise è tutt'ora tenuto in alta considerazione.Eppure, sembra che qualcosa si stia effettivamente muovendo in gran segreto: un "insider" molto speciale avrebbe infatti confermato l'esistenza di un nuovo capitolo della serie Splinter Cell, attualmente in lavorazione. Questo insider non è solo una figura importante all'interno della saga, ma anche qualcuno che ... Leggi su eurogamer

Multiplayerit : Splinter Cell: Luca Ward conferma un nuovo capitolo in arrivo, all'UltraPop Festival - Eurogamer_it : '#SplinterCell tornerà': il doppiatore Luca Ward conferma nuovamente la rinascita di Sam Fisher. - FCafici : Splinter Cell: Luca Ward conferma un nuovo capitolo in arrivo, all'UltraPop Festival - JohnLiberty2000 : Splinter Cell: Luca Ward conferma un nuovo capitolo in arrivo, all'UltraPop Festival - RedCapes_it : Splinter Cell – Luca Ward conferma l’arrivo di un nuovo capitolo della saga -

Ultime Notizie dalla rete : Splinter Cell Splinter Cell: secondo Luca Ward tornerà per forza, forse nel 2021 Lega Nerd "Splinter Cell tornerà": il doppiatore Luca Ward conferma nuovamente la rinascita di Sam Fisher

Splinter Cell manca ormai da moltissimo tempo sulle console dei videogiocatori: Ubisoft ha continuato a tenere vivo il ricordo di Sam Fisher tramite piccoli easter egg e cameo in giochi come Ghost Rec ...

UltraPop Festival, Luca Ward ospite in diretta stasera su Twitch

L'UltraPop Festival porta oggi in streaming un incontro esclusivo con Luca Ward, uno dei doppiatori italiani più famosi: ecco gli ospiti! Luca Ward: una voce per infiniti mondi è il panel dell'UltraPo ...

Splinter Cell manca ormai da moltissimo tempo sulle console dei videogiocatori: Ubisoft ha continuato a tenere vivo il ricordo di Sam Fisher tramite piccoli easter egg e cameo in giochi come Ghost Rec ...L'UltraPop Festival porta oggi in streaming un incontro esclusivo con Luca Ward, uno dei doppiatori italiani più famosi: ecco gli ospiti! Luca Ward: una voce per infiniti mondi è il panel dell'UltraPo ...