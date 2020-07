Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale (Di lunedì 20 luglio 2020) La classifica di Serie A al termine della giornata appena conclusa del campionato italiano. Ecco tutti gli aggiornamenti. Ecco la classifica di Serie A TIM aggiornata in tempo reale. PosSquadraPunti1Juventus* (UCL)772Inter723Atalanta714Lazio*695Roma586Napoli (UEL)567Milan568Sassuolo489Hellas Verona4510Bologna4311Cagliari4212Fiorentina4213Sampdoria4114Parma4015Torino3716Udinese3617Genoa3318Lecce2919Brescia2420Spal (R)19*una partita in meno Legenda:(C) Campione d’Italia e ammessa alla UEFA Champions League 2020-2021.(UCL) Ammesse alla UEFA Champions League 2020-2021.(UEL) Ammesse alla UEFA Europa League 2020-2021.(R) Retrocesse in Serie B 2020-2021. Serie A, 33^ giornata La trentatreesima giornata vede l’Inter ... Leggi su newsmondo

Ultime Notizie dalla rete : Serie classifica SERIE A – Risultati 34ª giornata, classifica e prossimo turno SalentoSport Classifica Serie B post Covid: tante le sorprese in queste sette giornate

Sono sette le giornate disputate (non considerando il recupero Ascoli-Cremonese) e in testa alla classifica a sorpresa ... ha quasi tutte e due i piedi in Serie A. Dietro c’è un altro terzetto ...

Roma-Inter 2-2: risultato di parità all'Olimpico | La cronaca

Roma ed Inter si sono prese un punto a testa, che serve poco ad entrambe. Gol di de Vrij, Spinazzola, Mkhitaryan e Lukaku (rigore) Per la quinta volta consecutiva è finita in parità tra Roma ed Inter.

Sono sette le giornate disputate (non considerando il recupero Ascoli-Cremonese) e in testa alla classifica a sorpresa ... ha quasi tutte e due i piedi in Serie A. Dietro c'è un altro terzetto ...