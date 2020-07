Ruda: degrado di Villa Antonini. “primi crolli, preoccupazione sullo stato di abbandono” (Di domenica 19 luglio 2020) Massima preoccupazione per lo stato di degrado in cui versa Villa Antonini a Ruda. Il grido d’allarme arriva dal Sindaco di Ruda Franco Lenarduzzi attraverso una lettera rivolta all’Agenzia del Demanio, alla Regione FVG, al Prefetto e alla Soprintendenza regionale: “Si provveda con urgenza a fermare il degrado della struttura. I primi crolli si sono già verificati. Sarebbe gravissimo non agire subito con la messa in sicurezza e non salvaguardare un bene architettonico prezioso in sé e per la storia che ha raccolto al suo interno”. Villa Antonini, immobile cinquecentesco di scuola palladiana, oltre al suo valore storico e architettonico, ha ... Leggi su udine20

