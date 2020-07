Parma-Sampdoria, le formazioni ufficiali (Di domenica 19 luglio 2020) Parma e Sampdoria scendono in campo alle 17,15 allo Stadio Ennio Tardini. D’Aversa sceglie Caprari al centro dell’attacco con Kulusevski e Gervinho. Ranieri sceglie Ramirez alle spalle di Quagliarella. Ecco le formazioni ufficiali: Parma (4-3-3) Sepe; Laurini, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Caprari, Gervinho. Sampdoria (4-4-2) Audero; Bereszynski, Yoshida, Chabot, Murru; DePaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella. Foto: D’Aversa Parma sito ufficiale L'articolo Parma-Sampdoria, le formazioni ufficiali proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

