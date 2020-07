Parma-Sampdoria 2-3, Faggiano: “Non stiamo facendo delle belle figure” (Di domenica 19 luglio 2020) “Tolto il pareggio in extremis col Bologna non stiamo facendo una bella figura, in queste partite che mancano dobbiamo cercare di rimboccarci le maniche. Cosa chiedo? Di stare più attenti, prima lo eravamo. Prima non prendevamo gol sui calci da fermo, adesso invece alla prima occasione ci puniscono”. Questo il rimprovero alla squadra da parte del direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano, che a Dazn si sfoga per gli ultimi risultati dei ducali dopo l’ennesima sconfitta, stavolta contro la Sampdoria:“Dobbiamo stare sempre all’erta. Abbiamo fatto quaranta punti e abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. Le attenuanti devono finire, perché altrimenti è sempre colpa degli altri. La colpa è nostra”. Leggi su sportface

