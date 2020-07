Napoli- Udinese, le formazioni ufficiali (Di domenica 19 luglio 2020) Alle ore 19,30 al San Paolo di Fuorigrotta scendono in campo Napoli e Udinese. Gattuso conferma Dries Mertens nel tridente con Insigne e Callejon. Gotti dovrà fare a mano di Okaka e punta sul tandem Lasagna- Nestorovski. ecco di seguito le formazioni ufficiali: Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Koulibaly, Manolas, Mário Rui; Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejón, Mertens, Insigne. Udinese (3-5-2): Musso; Becão, De Maio, Nuytick; Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Zeegelar; Lasagna, Nestorovski. Foto: profilo Twitter ufficiale Napoli L'articolo Napoli- Udinese, le formazioni ufficiali proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Entrambe reduci da due pareggi nell'ultimo turno di campionato, Napoli e Udinese si affrontano per la 34ª giornata di Serie A. Azzurri con l'Europa League già in tasca e col match di Barcellona nel mi ...Il Napoli è chiamato a rispondere al Milan e a riprenderlo in classifica, pur con la sicurezza di un posto in Europa League garantito grazie alla vittoria in Coppa Italia. L'Udinese, d'altro canto, ce ...