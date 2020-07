Nantes: fermato un sospetto, verifiche in corso (Di domenica 19 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 19 LUG - Un uomo è stato fermato ieri a Nantes in relazione all'incendio che ieri ha colpito la cattedrale. Lo rende noto il canale di notizie francese Bfm. Si tratta di un volontario ... Leggi su corrieredellosport

Brucia un altro gioiello dell’arte gotica in Francia. Fiamme meno violente e distruttrici di quelle che avvolsero nella primavera dell’anno scorso Notre-Dame a Parigi. Ma c’è il fondato sospetto che s ...

Un uomo è stato fermato ieri a Nantes in relazione all’incendio che ieri ha colpito la cattedrale. Lo rende noto il canale di notizie francese Bfm. Si tratta di un volontario che il giorno prima del r ...

