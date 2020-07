Muore per un incidente in moto ma viene calcolato tra le vittime del Coronavirus: crescono i dubbi sulla veridicità dei dati ufficiali (Di domenica 19 luglio 2020) In Florida un uomo morto in un incidente in moto è stato considerato un decesso Covid-19. E’ quanto si dichiara nel rapporto medico fatto dal dottor Raul Pino, funzionario della sanità di Orange County, invitato a verificare se due vittime di Coronavirus di 20 anni presentassero condizioni mediche di base che avrebbero potuto renderle potenzialmente più sensibili al virus. La risposta di Pino ha aperto una serie di importanti dubbi: una delle due persone indicate come morte per Coronavirus in realtà era morto in un incidente in moto, ed è stato registrato come vittima Covid nonostante i funzionari sanitari sapessero che l’uomo era morto in un incidente in moto. Ma non ... Leggi su meteoweb.eu

caritas_milano : 'Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola'. #PaoloBorsellino Agostino Catalano Emanue… - enpaonlus : Che storia! Il detentore di Rambo muore, Rambo viene affidato al figlio del padrone il quale vuole sopprimerlo, poi… - RaiNews : 'La limpida figura di #PaoloBorsellino - che affermava chi muore per la legalità, la giustizia, la liberazione dal… - mikesolle : RT @caritas_milano: 'Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola'. #PaoloBorsellino Agostino Catalano Emanuela L… - alescavanna : RT @RaiNews: 'La limpida figura di #PaoloBorsellino - che affermava chi muore per la legalità, la giustizia, la liberazione dal giogo della… -

Ultime Notizie dalla rete : Muore per Chignolo Po, professoressa muore per una setticemia La Provincia Pavese Via D’Amelio, 28 anni dopo. Commemorazione e veleni: "Marchio del Viminale sulla morte di Borsellino"

19 luglio 1992/2020. Oggi, 28 anni fa, la strage di Via d’Amelio a Palermo, nella quale morirono il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta, Emanuela Loi, Eddie Walter Cosina, Agostino ...

Paolo Borsellino, Mattarella: "Da lui la via del coraggio"

"La limpida figura del giudice Borsellino, che affermava, che chi muore per la legalità, la giustizia, la liberazione dal giogo della criminalità, non muore invano, continuerà a indicare ai magistrati ...

19 luglio 1992/2020. Oggi, 28 anni fa, la strage di Via d’Amelio a Palermo, nella quale morirono il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta, Emanuela Loi, Eddie Walter Cosina, Agostino ..."La limpida figura del giudice Borsellino, che affermava, che chi muore per la legalità, la giustizia, la liberazione dal giogo della criminalità, non muore invano, continuerà a indicare ai magistrati ...