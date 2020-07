Minaccia e terrorizza la compagna: allontanato dai carabinieri (Di domenica 19 luglio 2020) I carabinieri della Stazione di Atripalda hanno proceduto alla notifica del provvedimento cautelare di Allontanamento dalla casa familiare emesso dal Tribunale di Avellino nei confronti di un uomo ... Leggi su avellinotoday

Non sono ancora chiari i motivi, ma ad un certo punto della serata il 32enne ha iniziato a inveire contro la donna e, successivamente, a lanciare dalla finestra della sua abitazione mobili ed oggetti ...Paura a Roma, in zona Eur, dove un trans ubriaco ha terrorizzato i passanti in viale Libano brandendo una spranga di ferro. I fatti risalgono alla tarda serata di ieri, intorno alle 22.45. I residenti ...