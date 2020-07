Maldini verso l'addio, ma il Milan che vola è (anche) suo (Di domenica 19 luglio 2020) E' molto probabile che la storia di Paolo Maldini con il Milan si interrompa alla fine di questa stagione per lasciare spazio all'ennesima rifondazione voluta da Elliott. L'ex capitano e leggenda rossonera, oggi responsabile del settore tecnico, non ha un ruolo operativo nell'organico del club che Ivan Gazidis sta ridisegnando per fare spazio al tedesco Rangnick con mansioni da plenipotenziario. La convivenza sembra impossibile, Maldini e Rangnick sono già arrivati allo scontro verbale, e l'offerta di un ruolo alla Nedved e, in ogni caso, di rappresentanza pare preludere allo strappo definitivo.Comunque vada a finire, nella rinascita del Milan che dopo la pandemia sta correndo a ritmo scudetto e ha risalito la classifica fino alla zona Europa League c'è molto del lavoro di Paolo ... Leggi su panorama

Giopari9900 : @AntoVitiello Io questa parte di campionato lo vedo come un ultimo regalo di pioli,ibra, maldini e tutta la squadra… - Wanhza : RT @NicoSchira: Per il #Milan in estate si preannuncia la quarta rivoluzione dirigenziale in 4 anni: #Elliott ha confermato la piena fiduci… - sscalcionapoli1 : Schira: 'Quarta rivoluzione dirigenziale per il Milan, confermato Gazidis, Boban e Maldini verso l'addio' #SerieATIM - MarekNapoli : RT @napolimagazine: TWEET - Schira: 'Quarta rivoluzione dirigenziale per il Milan, confermato Gazidis, Boban e Maldini verso l'addio' https… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET - Schira: 'Quarta rivoluzione dirigenziale per il Milan, confermato Gazidis, Boban e Maldini verso l'addio' https… -

Ultime Notizie dalla rete : Maldini verso Maldini verso l'addio, ma il Milan che vola è (anche) suo Panorama Pioli ci restituisce il Milan di un'altra epoca: i giocatori vogliono dimostrare che Rangnick è un errore

Il Milan totalizza 20 punti da quando è ricominciata la Serie A e la vittoria per 5 a 1 contro il Bologna ha il sapore di un’altra epoca, quella di una squadra ...

Milan-Bologna: i precedenti fra Pioli e Mihajlovic

I PRECEDENTI – Il bilancio tra i due tecnici vede in vantaggio quello rossonero, con quattro vittorie a tre rispetto al serbo. Inoltre, Pioli ha vinto otto volte su tredici contro il Bologna, al contr ...

Il Milan totalizza 20 punti da quando è ricominciata la Serie A e la vittoria per 5 a 1 contro il Bologna ha il sapore di un’altra epoca, quella di una squadra ...I PRECEDENTI – Il bilancio tra i due tecnici vede in vantaggio quello rossonero, con quattro vittorie a tre rispetto al serbo. Inoltre, Pioli ha vinto otto volte su tredici contro il Bologna, al contr ...