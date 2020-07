Lutto nel calcio femminile: muore a 22 anni Alina Seeber (Di domenica 19 luglio 2020) Il calcio femminile è in Lutto, è morta all’età di 22 anni Alina Seeber, militava nel campionato di Eccellenza ed era maestra di sci. @pixabayAlina Seeber si è spenta all’età di 22 anni, un’aneurisma cerebrale le è stato fatale. Un grande Lutto nel mondo del calcio femminile, la giovane militava nel Pfalzen-Natz una squadra di Eccellenza. Seeber era una grande sportiva, oltre alla carriera nel calcio, fino a tre anni fa era dedita allo sci, spiccando nel gigante. Dopo aver chiuso con lo sci – militando anche nelle giovanili azzurre – era ... Leggi su chenews

