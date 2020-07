La Sampdoria vince in rimonta 3-2 a Parma ed è salva (Di domenica 19 luglio 2020) La Sampdoria continua a vincere e lo fa anche a Parma, ribaltando una partita incredibile e in cui i ducali erano in vantaggio di due reti all'intervallo. Poi la rimonta che vale una salvezza ormai in cassaforte. Dopo la rete di Gervinho al 18' e l'autogol di Bereszynski al 40', infatti, Chabot riapre tutto al 48'. Poi ci pensano Quagliarella (69') e Bonazzoli (78') a firmare il 3-2 conclusivo, regalando altri tre punti a Claudio Ranieri.Risultati (34esima giornata): Verona-Atalanta 1-1, Cagliari-Sassuolo 1-1, Milan-Bologna 5-1, Parma-Sampdoria 2-3, Brescia-Spal (ore 19.30), Fiorentina-Torino (ore 19.30), Genoa-Lecce (ore 19.30), Napoli-Udinese (ore 19.30), Roma-Inter (ore 21.45), Lunedì 20 luglio: Juventus-Lazio (ore 21.45).Classifica: Juventus 77, Inter, Atalanta 71, Lazio 69, ... Leggi su ilfogliettone

