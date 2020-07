Isa e Chia ospiti di Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5: il podcast (Di domenica 19 luglio 2020) Su Viaradio Autostrade per l’Italia, il digital space di RTL 102.5, qualche giorno fa sono state ospiti di Francesco Fredella le nostre Isa e Chia, Isabella Benanti e Chiara Bonati. Durante la puntata si è parlato della settima edizione di Temptation Island, attualmente in onda, e in particolare ci si è focalizzati sulla coppia formata da Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis, che sta destando scalpore a causa del comportamento del ragazzo da un lato e dell’avvicinamento di Valeria al tentatore ed ex corteggiatore Alessandro Basciano dall’altro. Altro argomento affrontato, il più caldo dell’estate: il triangolo che vede coinvolti Stefano De Martino, Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi che sta tenendo banco da giorni sui social ... Leggi su isaechia

IsaeChia : #IsaeChia ospiti di #FrancescoFredella nel digital space di #rtl1025: il podcast - eliisabrunoni : RT @eliscrivecose: Già mi immagino tra un annetto, andrò su Isa&Chia, “coppia di Temptation Island annuncia di aspettare un bambino, vieni… - damellis20202 : @tattararitti Ei ciao basta andare su isa&chia?? - zazoomblog : ‘Isa e Chia Cafè’ l’angolo delle chiacchiere in libertà (17-07-20) - #Cafè’ #l’angolo #delle #chiacchiere - gaiasanatomy : RT @eliscrivecose: Già mi immagino tra un annetto, andrò su Isa&Chia, “coppia di Temptation Island annuncia di aspettare un bambino, vieni… -

Ultime Notizie dalla rete : Isa Chia ‘Temptation Island 7’: l’opinione di Chia sulla terza puntata Isa e Chia Francesco Monte al Festival di Sanremo? Lui svela com’è nata la sua carriera da cantante

Queste le sue dichiarazioni in merito, riportate da Isa&Chia: “Partecipare a Tale e Quale è stata per me una nuova esperienza televisiva, dopo aver preso parte a reality e dopo aver svolto diversi ...

Temptation Island, smascherata la strategia di Anna: “Quando esco da qua dovrà mantenermi”

Annamaria si è poi lasciata andare ad un commento: “credo che mi voglia bene, ma credo che abbia la malattie delle femmine, che schifo“. Se Ciavy aveva mostrato insicurezze relative ai sentimenti per ...

Queste le sue dichiarazioni in merito, riportate da Isa&Chia: “Partecipare a Tale e Quale è stata per me una nuova esperienza televisiva, dopo aver preso parte a reality e dopo aver svolto diversi ...Annamaria si è poi lasciata andare ad un commento: “credo che mi voglia bene, ma credo che abbia la malattie delle femmine, che schifo“. Se Ciavy aveva mostrato insicurezze relative ai sentimenti per ...