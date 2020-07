Giugliano, dottoressa del 118 presa a cazzotti dai parenti di un paziente: ha un infarto ed è grave (Di domenica 19 luglio 2020) Ennesima aggressione ai danni del personale del 118 rischia di costare la vita a un medico. E’ quanto accaduto lo scorso 12 luglio a Lago Patria, quando una dottoressa ha subito una violenta aggressione a schiaffi e pugni da parte del parente di una donna che aveva chiesto soccorso. Giugliano, medico aggredito dai parenti di … L'articolo Giugliano, dottoressa del 118 presa a cazzotti dai parenti di un paziente: ha un infarto ed è grave Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

I fatti nel pomeriggio di ieri, 16 luglio, in Isledon Road, Islington, a nord della City. Scotland Yard ha descritto il video come ''estremamente inquietante''. 'Quanto è accaduto è molto preoccupante ...Donna morta in casa nel Napoletano, a Giugliano, zona Lago Patria. Le forze dell’ordine non escludono l’omicidio. Secondo i medici sul posto la vittima avrebbe avuto “segni di strangolamento sul collo ...