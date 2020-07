Formula 1, GP Ungheria 2020, Bottas: “Gara abbastanza negativa, volevo vincere” (Di domenica 19 luglio 2020) “Onestamente per me è stata una gara abbastanza negativa: partendo dal secondo posto avevo l’obiettivo di vincere e invece ho perso troppo fin dalla partenza“. C’è grande frustrazione nel commento post gara di Valtteri Bottas dopo il terzo posto conquistato al Gran Premio d’Ungheria 2020. Per il finlandese pesa un problema tecnico al via del GP: “Sullo schermo mi si è accesa una luce poi dopo poco si è spenta e nel reagire ho perso tanto tempo – ha spiegato Bottas -. Ho perso tantissime posizioni e tutto ciò ha reso la mia gara complicata anche se alla fine sono arrivato vicino a Verstappen“. Infine sulla prossima tappa: “A Silverstone probabilmente andremo molto forte: è un circuito che mi ... Leggi su sportface

