FORMAZIONI Napoli Udinese: Lobotka dal 1′, Nestorovski titolare (Di domenica 19 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 34ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Napoli Udinese Ecco gli schieramenti ufficiali di Napoli-Udinese, match valido per la 34ª giornata di Serie A 2019/2020. Napoli (4-3-3): Ospina, Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Lobotka, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Zeegelaar; Nestorovski, Lasagna. Allenatore: Gotti Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

