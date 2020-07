Bnl-Legambiente, obiettivo: zero plastica in mare e nei fiumi. Via al monitoraggio del Volturno (Di domenica 19 luglio 2020) Liberare mare e fiumi da almeno 15 tonnellate di plastica, l’equivalente di oltre 340 mila bottiglie e contenitori, e contribuire così a contrastare il marine litter (i rifiuti in mare), un’emergenza ormai mondiale. È questo l’obiettivo che si stima di raggiungere entro il 2021 con “zero plastica in mare”, l’iniziativa lanciata da Bnl Gruppo Bnp Paribas in partnership con Legambiente, che interesserà porti e corsi d’acqua di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Lazio, Marche e Campania. In Campania “zero plastica in mare” ha interessato con attività di citizen science, di pulizia, ... Leggi su ildenaro

