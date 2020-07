Bimbo di sei anni morto: andato sott’acqua in piscina (Di domenica 19 luglio 2020) Bimbo di sei anni morto in ospedale: era nella piscina comunale ed è finito sott’acqua. Decisive le prossime ore. I dettagli Un Bimbo di sei anni è morto in ospedale. Un grave incidente per il piccolino, di origini straniere, che si trovava insieme alla famiglia nella piscina comunale di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe finito sott’acqua e lì sarebbe rimasto fino a perdere i sensi. Quando è stato ripreso, era già incosciente. Trasportato all’ospedale della città, le sue condizioni fin da subito erano apparse disperate. Prognosi dunque riservata per il piccolo, non ce l’ha fatta. I medici hanno sempre spiegato la gravità della situazione, non sbilanciandosi mai con la ... Leggi su bloglive

