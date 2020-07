Barcellona, Setien: “Il mio rapporto con Messi è uguale a quello con gli altri” (Di domenica 19 luglio 2020) “Non mi importa quello che si dice fuori dal campo, penso solo al mio futuro. Le parole di Messi non mi preoccupano affatto, faccio parte di un grande club come il Barcellona e non mi interessa ciò che pensa la gente dal di fuori: il mio unico scopo è quello di portare i calciatori a seguire le mie idee e a lavorare profondamente su quello che decido”. Queste le parole di Quique Setien dopo la vittoria del Barcellona sull’Alaves nell’ultima giornata di Liga 2019/2020. “Sento di avere il supporto di Lionel e del resto della squadra – ha aggiunto il tecnico -. A volte ci sono degli alti e bassi nel rapporto con alcuni giocatori, ma tutto rientra nella normalità. Se Messi non mi ... Leggi su sportface

