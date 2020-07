Alluvione Palermo, nel sottopasso di via Leonardo Da Vinci c’erano 28.000 metri cubi d’acqua, con un’altezza di 4,5 metri! “E’ stato un evento eccezionale” (Di domenica 19 luglio 2020) “#Palermo, la sera del 15 luglio nel sottopasso di via Leonardo Da Vinci c’erano 28.000 metri cubi d’acqua, con un’altezza di 4,5 metri. Ora è così, grazie al lavoro senza sosta delle squadre dei #vigilidelfuoco #17luglio”. Così su Facebook i Vigili del Fuoco di Palermo a corredo della seconda immagine visibile nella gallery scorrevole in alto. “Come si è allagata la Circonvallazione?“, si chiede l’esperto Valerio Noto, ingegnere e docente all’Università di Palermo. “La pioggia di ieri – scriveva noto a distanza di un giorno dal disastro – era caratterizzata da tempi di ritorno superiori al secolo (quindi in base ... Leggi su meteoweb.eu

repubblica : Poliziotto si tuffa e salva dieci persone: 'La gente urlava intrappolata' - Esercito : Da questa mattina, squadre specializzate dell’#EsercitoItaliano sono intervenute per ripristinare la viabilità dell… - virginiaraggi : Roma si stringe alla città di Palermo, colpita ieri da una devastante alluvione. Sono immagini dolorose che non avr… - RED_269 : RT @Esercito: Da questa mattina, squadre specializzate dell’#EsercitoItaliano sono intervenute per ripristinare la viabilità della città di… - Silemarco : RT @Esercito: Da questa mattina, squadre specializzate dell’#EsercitoItaliano sono intervenute per ripristinare la viabilità della città di… -