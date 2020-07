Aggiornamento di Windows 10 maggio 2020: tutte le incompatibilità (Di domenica 19 luglio 2020) L’Aggiornamento di Windows 10 maggio 2020 ha iniziato gradualmente a essere distribuito ai clienti di tutto il mondo il 27 maggio e ciò significa che non tutti possono aggiornare immediatamente i propri dispositivi alla nuova versione 2004.In questo momento, Windows 10 2004 viene consegnato come parte di un processo di implementazione graduale a un numero limitato di clienti con dispositivi che eseguono le versioni di Windows 10 1903 e 1909 di utenti che cercano manualmente l’ultima versione tramite “Verifica aggiornamenti” di Windows Update.Microsoft afferma nel Dashboard di integrità di Windows che ha anche iniziato a formare un processo di implementazione basato ... Leggi su pantareinews

