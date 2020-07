Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2020 ore 16:30 (Di sabato 18 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 18 LUGLIO 2020 ORE 16.20 SIMONE PAZZAGLIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SPOSTANDOCI SULLA LITORANEA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA LIDO DI OSTIA E MARINA DI ARDEA PER CHI TRANSITA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A MAGLIANO SABINA DA DOMANI 19 LUGLIO PER LO SVOLGIMENTO DELL’EVENTO “TOUR STORICO GASTRONOMICO DELLA SABINA” ATTIVO DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN P.ZZA GARIBALDI, VIA MANLIO, VIA SABINA, VIA CAVOUR E VIA Roma IN FASCIA ORARIA 10.30 – 12.30 E DALLE ORE 16.00 ALLE 17.30 IN VIA RomaNA PER LA SOSTA DEI VEICOLI PARTECIPANTI A COLLEVECCHIO FINO AL 27 SETTEMBRE IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA V. EMANUELE II° E CORSO UMBERTO ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2020 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - ZenZenit369 : RT @muoversincampan: A1 Roma-Napoli: prudenza per le piogge nel tratto compreso tra Frosinone e Napoli Nord. Attenzione alla guida. #napoli… - muoversincampan : A1 Roma-Napoli: prudenza per le piogge nel tratto compreso tra Frosinone e Napoli Nord. Attenzione alla guida.… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2020 ore 13:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Coronavirus, primi due casi a Roma. Veneto: attivi protocolli di sicurezza - TGR Veneto TGR – Rai