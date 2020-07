Vertice Ue, mediazione in salita. Incontro a 5 e nuova proposta di Michel (Di sabato 18 luglio 2020) Confronto tra Italia, Germania, Francia, Spagna e Olanda, prima l'inizio della seconda giornata di lavori. Fonti riferiscono di una nuova proposta del presidente del Consiglio europeo: tagli ai ... Leggi su tg.la7

SieteCornuti : RT @Agenzia_Ansa: Al via il #consiglioeuropeo. Secondo alcune fonti il presidente Charles Michel @eucopresident presenterà una proposta di… - Agenzia_Ansa : Al via il #consiglioeuropeo. Secondo alcune fonti il presidente Charles Michel @eucopresident presenterà una propos… - TuttoQuaNews : RT @Avvenire_Nei: Il vertice. Stallo Ue, l'Olanda insiste e Conte boccia l'ultima proposta di mediazione - Avvenire_Nei : Il vertice. Stallo Ue, l'Olanda insiste e Conte boccia l'ultima proposta di mediazione - PappaletteraF : Vertice sul Recovery Fund: va in scena il gioco dei no -