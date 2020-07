Un posto al sole, spoiler 20-24 luglio 2020: Marina fa una proposta a Ferri (Di sabato 18 luglio 2020) Un posto al sole torna su Rai Tre dal 20 al 24 luglio 2020 con le nuove puntate. Stando alle anticipazioni, Filippo si mostrerà geloso di Serena, ora che ha deciso di intraprendere una relazione con Leonardo. Dal canto suo, la Cirillo comincerà ad avere dei dubbi. Marina invece farà una proposta a Roberto Ferri, ma dovrà anche tenere a bada la gelosia di Fabrizio. Gli spoiler settimanali della soap opera Un posto al sole svelano che Tra Eugenio e Viola ci sarà tensione per via dei rischi che comporta il lavoro del magistrato. A tal proposito, Eugenio sarà ancora in pericolo per via delle azioni criminali di Tregara. Alberto rivede Clara ma la giovane sarà sorpresa ... Leggi su kontrokultura

Ultime Notizie dalla rete : posto sole Un posto al sole, le trame dal 20 al 24 luglio 2020 Tv Sorrisi e Canzoni scritto da Dino Nikpalj

