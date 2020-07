Ue, si va avanti con il negoziato (Di sabato 18 luglio 2020) ROMA – “Momento di preparazione della sessione plenaria qui a Bruxelles. Il negoziato prosegue. #EuCo”. Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.Questa mattina, prima della seconda sessione plenaria del vertice, Conte ha partecipato a un vertice ristretto a sette con la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Emmanuel Macron, il premier spagnolo Pedro Sanchez, il primo ministro olandese Mark Rutte, il presidente del Consiglio Ue Charles Michel e la presidente della commissione Ursula Von Der Leyen. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Autostrade, Di Maio: “Via i Benetton, dobbiamo pensare ad abbassare le tariffe” Ue, si va avanti con il negoziato Mattarella nomina Sami Modiano cavaliere di Gran Croce Sondaggi Dire-Tecnè, Meloni affossa Salvini: in un anno Fdi +9,4% e Lega -12,1% Scuola, sos dei sindacati: “Non ci sono le condizioni per riaprire” Dl semplificazioni, Boccia a de Magistris: “Gelato dopo le 22? Ora tocca a te” Leggi su dire

borghi_claudio : Non possiamo andare avanti così. Bisogna andare a votare e dire la verità in campagna elettorale. Poi ognuno si pre… - vitocrimi : Lavoriamo sempre per far ripartire l'Italia e costruire il suo futuro. Il #DecretoRilancio approvato oggi è una tap… - matteosalvinimi : A settembre grazie alla Lega si cambia, sia in Comune di Aosta che in Regione. Avanti con la pulizia! - mikelelomb : @Upupa234 Vero. Anche di James. Le cessioni di giocatori con stipendi cosi' alti e avanti con l'eta' credo sia un grosso problema per tutte - jikooksweety : RT @mainellavita: Ora dopo questo io come faccio ad andare avanti con la mia vita? Sto piangendo, ma perché lo fate? ?? -