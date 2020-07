Ue, Conte non ci sta: “L’Europa è sotto ricatto dei Paesi frugali” (Di domenica 19 luglio 2020) “L’Europa è sotto ricatto dei Paesi frugali”. Lo dice il premier Giuseppe Conte al termine della seconda giornata di lavori del Consiglio europeo sul Recovery fund. “Quando ci sono alcuni che si arroccano su partite contabili, viene il dubbio che non abbiano la consapevolezza del momento che affrontiamo”, ha aggiunto il presidente del Consiglio. Leggi su sportface

