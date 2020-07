Taglio dei parlamentari. E’ solo inutile demagogia (Di sabato 18 luglio 2020) Roma, 18 lug – Il 20 e 21 settembre i cittadini italiani voteranno per il referendum sul Taglio dei parlamentari. Misura cardine, storicamente, del programma elettorale del Movimento 5 Stelle, la riforma è stata presentata come una sorta di panacea per tutti i danni commessi dalla classe politica parlamentare. In perfetta sintonia con il motto grillino “apriremo il parlamento come una scatoletta di tonno”, poi tradito dal comportamento post-elettorale dei 5 stelle, il Taglio dei parlamentari lascia tuttavia spazio a numerose perplessità. Taglio dei parlamentari. E della rappresentanza Se in cabina elettorale dovesse, come appare probabile, vincere il “Sì”, la Camera passerebbe, dalla prossima legislatura, da 630 a 400 deputati, mentre ... Leggi su ilprimatonazionale

Mov5Stelle : Lo Stato si riprende le nostre #autostrade. Non rimpiangiamo di certo quei prenditori che hanno lucrato sulla sicur… - giorgio_gori : Dopo Giovanni Rana, Leonardo Del Vecchio. #Luxottica integrerà la cassa integrazione dei suoi 12 mila dipendenti pe… - matteosalvinimi : ??L’ULTIMA TROVATA DEL GOVERNO? TOGLIERE LA DICITURA “MADRE” E “PADRE” DAI DOCUMENTI DEI MINORI?? Il governo non s… - umberto_cocco : RT @IlPrimatoN: Fuffa. Solo fuffa. Non cambierà nulla - Max79863712 : RT @IlPrimatoN: Fuffa. Solo fuffa. Non cambierà nulla -

Ultime Notizie dalla rete : Taglio dei Il lavoro che serve al governo, il taglio dei parlamentari che non è tabù Il Foglio Da dove vengono le carte da gioco

Questo contribuì anche alla frammentazione dei mazzi: ogni paese, ogni regione ... In particolare fu la Germania e utilizzare tecniche di taglio e di incisione su legno e rame che resero più rapida, ...

"Contro il virus ora tocca a noi. Giro di vite su controlli e multe"

Dobbiamo chiudere definitivamente la stagione dei tagli che per troppo tempo, purtroppo, ha accompagnato la vita del nostro Paese, e dobbiamo aprire una nuova grande stagione di investimenti". Lo ha ...

Questo contribuì anche alla frammentazione dei mazzi: ogni paese, ogni regione ... In particolare fu la Germania e utilizzare tecniche di taglio e di incisione su legno e rame che resero più rapida, ...Dobbiamo chiudere definitivamente la stagione dei tagli che per troppo tempo, purtroppo, ha accompagnato la vita del nostro Paese, e dobbiamo aprire una nuova grande stagione di investimenti". Lo ha ...