Su Autostrade troppe chiacchiere, i Benetton non prenderanno un euro! (Di sabato 18 luglio 2020) La conclusione della vicenda Autostrade è fin troppo chiara: i Benetton sono fuori dai giochi e non prenderanno nemmeno un centesimo di soldi pubblici: entra lo Stato con Cassa Depositi e Presiti, e diventa non solo gestore ma anche proprietario. Eppure in queste ultime ore sulla questione abbiamo sentito e letto di tutto. Opposizioni e giornali sembrano impegnatissimi a costruire un’altra verità per sminuire un grande successo di questo Governo e del MoVimento 5 Stelle, unica forza politica che da sempre si batte per estromettere i Benetton dalla gestione delle nostre strade dopo il tragico crollo del Ponte Morandi. “I privati non vengono cacciati, ma vengono pagati”, ha detto Matteo Renzi. “Devo fare i miei complimenti. Il titolo di Atlantia ha guadagnato in borsa il ... Leggi su ilblogdellestelle

Che fissano parametri precisi tra la lunghezza dei rettilinei e i raggi delle curve contigue, in modo tale che i primi non siano troppo lunghi e le seconde ... e a marzo 2019 fu fatta notare anche da ...

Tante ombre sull'accordo tra Stato e Benetton

In occasione del primo anniversario del tragico crollo del Ponte Morandi, che trascinò con sé 43 vite umane, il Presidente della Repubblica consegnò parole lapidarie al Secolo XIX che illuminano la tr ...

