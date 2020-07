Schianto sull’Aurelia, morti una 24enne e un 50enne (Di sabato 18 luglio 2020) Sono una ragazza di 24 anni e un uomo di 50 anni, entrambi di Cerveteri, le due vittime dell’incidente avvenuto questa mattina intorno alle 6:00 in via Aurelia, all’altezza del chilometro 32, in zona Palidoro, nel comune di Fiumicino. La ragazza viaggiava a bordo di una Mercedes Classe A che, per cause in fase di accertamento, avrebbe invaso la corsia opposta, dove proveniva una Dacia Duster, guidata dal 50enne, prendendola in pieno. Nell’urto è rimasta coinvolta anche una terza vettura, una Citroen C2 a gpl che a seguito dell’impatto, è finita fuori strada, in una cunetta, e ha preso fuoco. Fortunatamente il conducente, un 53enne di Ladispoli, è riuscito a buttarsi fuori dall’auto prima che si incendiasse: l’uomo è gravemente ferito, mentre i due conducenti della Mercedes e della Dacia sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta

