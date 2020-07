Roma, la minisindaca del Pd non vuole dipendenti campani: “Arrivano sempre in ritardo” (Di sabato 18 luglio 2020) La minisindaca del I Municipio di Roma (centro storico) è del Pd e si chiama Sabrina Alfonsi. Fosse stata di centrodestra, la sua lettera in cui chiedeva che non venissero più assegnati al suo Municipio impiegati provenienti da fuori regione, soprattutto campani, non sarebbe certo passata inosservata. Invece la sua iniziativa è passata così, in sordina. Anche se la minisindaca, come accusa il M5S, ha parlato proprio come Borghezio… Ma Alfonsi è una fervente democratica e pensa all’efficienza della struttura da lei guidata. Per questo si è rivolta al Campidoglio scrivendo: “Il I Municipio è da sempre destinatario di dipendenti provenienti da fuori regione vista la sua vicinanza con la principale stazione ferroviaria di ... Leggi su secoloditalia

