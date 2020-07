Roma, crea il panico sull’autobus e aggredisce i carabinieri: denunciato 41enne (Di sabato 18 luglio 2020) I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno denunciato a piede libero un 41enne, cittadino libico con precedenti, con le accuse di interruzione di servizio pubblico, minacce e oltraggio a Pubblico Ufficiale. La scorsa notte, il 41enne si trovava a bordo dell’autobus linea Atac 765 quando, in evidente stato di alterazione-psicofisica dovuta probabilmente dall’assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti, ha iniziato ad infastidire i passeggeri presenti sul mezzo. L’esagitato ha poi minacciato e inveito contro il conducente dell’autobus che è intervenuto per riportare la calma a bordo. I carabinieri, allertati dai presenti tramite 112, sono intervenuti immediatamente in via dell’Arco di Travertino dove il bus ha dovuto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

