Qualifiche Gp Ungheria, Vettel: "Domani dovremo essere svegli" (Di sabato 18 luglio 2020) Per la prima volta in stagione entrambe le Ferrari sono riuscite a raggiungere il Q3, portando a casa per intero la terza fila. Vettel ha battuto Leclerc per appena 43 millesimi assicurandosi la ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

SkySportF1 : .@ValtteriBottas comanda l’1-2 Mercedes (?? #FP3) E Leclerc si mette tra le Racing Point I risultati ?… - SkySportF1 : .@LewisHamilton è STRATOSFERICO! E la @ScuderiaFerrari è davanti a Red Bull I risultati ? - SkySport : Budapest, Libere 3 LIVE e uno sguardo al meteo - FormulaPassion : #F1 | #Leclerc pronto a farsi perdonare l'errore in Stiria #HungarianGP - RaiNews : Qualifiche ancora nel segno Mercedes #lewishamilton #F1 #Ferrari -