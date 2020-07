Palamara, politica?Resto in magistratura (Di sabato 18 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 18 LUG - "Il mio obiettivo prioritario è difendermi nel processo e non lasciare la magistratura": così Luca Palamara, a Radio Radicale, ha risposto se fosse pronto a scendere in politica. Leggi su corrieredellosport

Palamara politicaResto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Palamara politicaResto