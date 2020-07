Lapo Elkann cambia vita e svela la persona che vuole essere (Di sabato 18 luglio 2020) Lapo Elkann versione benefattore sorprende tutti, il rampollo ribelle di casa Agnelli sembra aver davvero messo la testa a posto ed ora è pronto ad immergersi sempre più nel sociale. A rivelarlo è stato lo stesso Lapo in una lunga intervista rilasciata alla rivista Grazia, durante la quale ha fatto il punto della situazione. Lapo Elkann per il sociale La prima fondazione nata nel 2016, con il nome di Laps è stata solo il primo passo nell’ingresso di Lapo Elkann nel mondo della beneficienza. Come lui stesso ha raccontato: “Mi picerebbe molto essere meno imprenditore e più benefettore“. Lapo vuole mettere al servizio di tutti la sua creatività e la ... Leggi su thesocialpost

