La pandemia resta stabile: ieri 233 casi e 11 decessi (Di sabato 18 luglio 2020) Andrea Cuomo Mentre il mondo è terrorizzato dal Covid e anche molti Paesi europei stanno facendo qualche passo indietro sulla strada delle riaperture, in Italia i numeri del contagio continunano a essere piuttosto rassicuranti Mentre il mondo è terrorizzato dal Covi e anche molti Paesi europei stanno facendo qualche passo indietro sulla strada delle riaperture, in Italia i numeri del contagio continunano a essere piuttosto rassicuranti, anche se i «contagi zero» sembrano essere ancora lontani. ieri sono stati registrati 233 nuovi contagi, appena tre in più rispetto ai 230 computati giovedì. La «notizia», si fa per dire, è che la Lombardia, con 55 casi, è appena al 23,61 per cento dei casi nazionali, mentre fino a qualche giorno fa era stabilmente sopra quota ... Leggi su ilgiornale

«Impossibile fare previsioni sul resto dell’anno» TRIESTE. Il gruppo svedese di elettrodomestici Electrolux va in rosso nel secondo trimestre subendo in modo pesante l’impatto della pandemia.

