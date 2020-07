Incubo Biondo: Recensione, Trama, Cast (Di sabato 18 luglio 2020) Nel 2017 è uscito nei Cinema il film Thriller Incubo Biondo, diretto dal Regista Lauro David Chartrand-DelValle. Oltre ad essere un regista Lauro è anche un produttore e un performer. Inoltre è noto al grande pubblico per aver lavorato come stuntman in vari film. I più conosciuti sono: Non si scherza col fuoco, La bambola assassina, The Predator, Deadpool 2, Io ti troverò, RoboCop e Dark Angel. Leggi anche: Ossessione Omicida: un film che gioca tra il thriller e il drammatico Incubo Biondo: Film Il lungometraggio dalle emozioni forti, il cui titolo originale è One small indiscretion, ha potuto contare sulle musiche di Cameron Catalano. Il montaggio di Jeremy Klassen, la fotografia di David ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

periodicodaily : Incubo Biondo: Recensione, Trama, Cast ~ Spettacolo Periodico Daily #staseraintv #18luglio - raspa90 : RT @tvblogit: Incubo biondo, su Raidue la vendetta si consuma fredda - SerieTvserie : Incubo biondo, su Raidue la vendetta si consuma fredda - tvblogit : Incubo biondo, su Raidue la vendetta si consuma fredda - TvItaMemories : #StaseraInTv (18 luglio 2020) #Rai1 - #GrazieATutti #Rai2 - Incubo Biondo #Rai3 - Febbre Da Cavallo #Rete4 -… -